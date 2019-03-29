«Кухня погоды». Выпуск 75

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В кемеровском театре "Ложа" установили именную доску Евгению Гришковцу
Больничные клоуны стали новыми участниках акции "Дарю Кузбассу"
«Кузбасс в порядке». Сегодня в регионе прошёл массовый субботник
В Прокопьевском районе продолжается конфликт между дачниками и руководством угольного разреза
"Кемеровская область" равно "Кузбасс". Указ о внесении изменения в Конституцию страны обсудил ветеранский актив региона
В Гурьевском районе проверили ход подготовки к празднованию Дня шахтера
Во второй день работы Красноярского экономического форума кузбасская делегация подписала ряд соглашений
За первые три месяца этого года браконьеры убили 45 копытных животных
Более 650 млн рублей вложат в региональные программы по нацпроектам «Демография» и «Образование» в ближайшие два года