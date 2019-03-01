«Кухня погоды». Выпуск 71

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Удивительную в наши дни гражданскую сознательность проявил житель Прокопьевска
В Кузбассе организовано свыше тысячи точек подключения к онлайн трансляции женского форума
Международный женский форум в Новокузнецке начался с выступления Народной артистки России Тамары Гвердцители
Валентина Матвиенко обратилась к участницам международного женского форума, который в эти минуты проходит в Новокузнецке
В Новокузнецке стартовал первый в Сибири международный женский форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов»
Женский форум в Новокузнецке откроется яркой и масштабной концертной программой
Необычный урок для школьников Анжеро-Судженска провели энергетики
В Кемерове подвели итоги работы судебных приставов за 2018 год
Кемеровские пенсионеры пожаловались на подтопление их жилища водными стоками