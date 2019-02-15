«Кухня погоды». Выпуск 69

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В областной столице стартовал спортивный телепроект "300 рекордов", посвященный 300-летию Кузбасса
В детском технопарке "Кванториум 42" прошёл день открытых дверей
Мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана состоялись в областной столице
Открытая реанимационная система помогла спасти недоношенных малышей
За сутки спасатели помогли 8 пострадавшим на горнолыжных склонах Кузбасса
В одной из кемеровских семей грудной ребенок проглотил рыболовный крючок