«Кухня погоды». Выпуск 61

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В Белове полицейские задержали местного жителя, который хранил на балконе более килограмма марихуаны
Новокузнечанка пригнала два десятка грузовиков, чтобы поздравить мужа с юбилеем
Волейбольный "Кузбасс" уверенно завершил раунд одной шестнадцатой финала кубка Европейской конфедерации
В Кузбассе противотуберкулёзные диспансеры объединят в одно медицинское учреждение
В Кузбассе за прошедшие сутки насмерть замерзли два человека
Всё в одном месте. В Кемерове прошла презентация нового мобильного приложения
В Кемерове стартовала Всероссийская образовательная конференция
Жители областного центра пожаловались губернатору на состояние пешеходных дорожек и тротуаров