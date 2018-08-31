«Кухня погоды». Выпуск 47

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Кузбасские педагоги приняли участие в общероссийском онлайн-собрании родителей
В Кемеровском спортивном центре "Кузбасс" состоялось красочное шоу единоборств
100-летие со дня образования архивной службы России и 75-летие областной службы отмечают в Кузбассе
Меньше двух недель остается до старта Восточного экономического форума
На футбольном поле стадиона "Шахтер" областного центра прошел традиционный матч памяти Евгения Красносельского
Сегодня в спортивном комплексе "Кузбасс" пройдет большое шоу единоборств
Цех по производству и ремонту мебели и не только открыли в колонии номер 37
Кемеровские медики создали прототип сердечного клапана, который не требует замены