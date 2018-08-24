«Кухня погоды». Выпуск 46

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С бывшего заместителя главы Прокопьевска взыскали сумму полученной им взятки
В следующем году областной праздник "День шахтёра" будет принимать Гурьевский район
Кузбасский поисковый отряд «Земляк» вернулся домой после трехнедельной экспедиции
Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Ночь кино — 2018»
Кемерово встречает День шахтёра. Для горожан и гостей города будут работать 12 праздничных площадок
С одним из самых главных праздников Кузбасса - Днем шахтёра – кузбассовцев поздравили первые лица России
В Таштаголе начались торжества посвящённые празднованию областного Дня шахтёра
В канун Дня шахтёра врио губернатора Сергей Цивилев с рабочей поездкой посетил шахтёрские города
В преддверии Дня шахтёра кузбасских горноспасателей наградили областными медалями