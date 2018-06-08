«Кухня погоды». Выпуск 36

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Лучших работников социальной сферы Кузбасса наградили в областной столице
Уникальные архивы первых лет истории областной столицы презентовали в Кемерове
Жильцов "сталинки" в центре Кемерово срочно эвакуировали из-за трещины на стене дома
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на ЧМ-2018
Сергей Цивилев поручил обеспечить эвакуацию жильцов двух подъездов «сталинского» жилого дома в Кемерове
В областной столице открылась выставка «100 пейзажей Кемерова»
В Новокузнецке стартовал открытый чемпионат мобильных роботов