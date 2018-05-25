«Кухня погоды». Выпуск 34

В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)
В Новокузнецке специалисты управления потребительского рынка проверили магазины и торговые павильоны
В Междуреченске разрушение козырька дома едва не стоило здоровья проходящим мимо прохожим
В формировании стратегии номер один может поучаствовать каждый кузбассовец
Петербургский международный экономический форум. Второй день. События. Итоги
В Ижморском районе «черному лесорубу» назначен крупный штраф
Задержан начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов