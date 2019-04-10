Выпуск 17. Стильные украшения своими руками. Все о барочном жемчуге

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Кузбасские студенты снова удивляют новыми идеями, яркими танцами и необычными костюмами на "Студенческой весне"
Нечем дышать. Жители Новокузнецка жалуются на некачественную уборку дорог
Коллегия Администрации области подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с компанией «КузнецкИнвестСтрой»
Ведущие представители театрального искусства собрались в Доме актёра областной столицы
Анна Шатилова, легенда российского теле- и радиовещания встретилась с кузбасскими журналистами
Расходная часть бюджета Территориального фонда ОМС региона увеличится
В Кузбассе осудили мужчину, поджигавшего дома оппонентов после ссоры
Всекузбасский съезд работников культуры прошел сегодня в Государственной филармонии Кузбасса
"Эксперимент 1-2-3". В Прокопьевском драмтеатре запустили творческую лабораторию