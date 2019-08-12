Информационная картина дня в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

Прокопьевская музыкальная школа переименована в «Детскую школу искусств имени Арама Хачатуряна». И это не единственное изменение. В учреждении начались масштабные реставрационные работы. Сохранятся знаменитые балюстрады, колонны, скульптуры и барельефы. Строение считается объектом культурного наследия регионального значения. Обновление планируется завершить к ноябрю.



Кемеровчанка Ксения Кривко — «Миссис Россия -2019». В конкурсе принимали участие россиянки от 22 до 43 лет. Мама четырёх сыновей из Кузбасса завоевала титул «Миссис Россия Globe».



К 1 сентября готовы. В Мысках с размахом прошел школьный базар. Все необходимое к новому учебному году, одежду, обувь, канцелярию, родители смогли приобрести в одном месте и за приемлемую цену.



В целом, порядка 4 тысяч кузбассовцев стали участниками областной акции «Первое сентября — каждому школьнику». Она прошла в 24 городах и районах региона. Малообеспеченные семьи получили по пять тысяч рублей, а семьи, воспитывающие четырех и более детей — по 10 тысяч.

В Таштаголе продолжают бороться с бродячим скотом. По улицам вальяжно прогуливаются коровы и лошади. Едят на клумбах, спят на детских площадках. А нерадивые хозяева не считают нужным пасти своих животных на лугах. Как отмечает начальник сельскохозяйственного отдела АТР, такой выгул скота может быть опасен для жителей.



